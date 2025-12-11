Haberler

Merkez Bankası rezervleri 186,4 milyar dolar oldu

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında 3 milyar 196 milyon dolar artarak 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 76 milyar 763 milyon dolara, altın rezervleri ise 109 milyar 675 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar artarak 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artarak 76 milyar 763 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Kasım'da 75 milyar 613 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 46 milyon dolar artışla 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar artışla 183 milyar 242 milyon dolardan, 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11. 202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
07.11.2025103.06181.985185.047
14.11.2025107.38980.043187.432
28.11.2025107.62975.613183.242
05.12.2025109.67576.763186.438

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
