TCMB Rezervleri 12 Eylül Haftasında Azaldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 177 milyar 860 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara düşerken, altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
