TCMB Rezervleri 1 Ağustos'ta Düşüş Gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında 2 milyar 859 milyon dolar azalarak 168 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri ve altın rezervlerinde de düşüş gözlemlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 168 milyar 989 milyon dolara indi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|4.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|05.06.2025
|85.573
|70.306
|155.879
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|20.06.2025
|85.001
|70.697
|155.698
|27.06.2025
|83.316
|71.095
|154.411
|04.07.2025
|84.611
|79.786
|164.397
|11.07.2025
|84.692
|81.551
|166.243
|18.07.2025
|85.266
|83.303
|168.567
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|01.08.2025
|84.079
|84.909
|168.989