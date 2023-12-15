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TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısında Politika Faizi Artırılacak

15 Aralık 2023 14:24 Güncelleme: 14:26 Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin yapılan beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.