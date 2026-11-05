TCMB'nin toplam rezervleri 30 Ekim haftasında 4 milyar 84 milyon dolar azaldı

TCMB'nin toplam rezervleri 30 Ekim haftasında 4 milyar 84 milyon dolar azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB'nin toplam rezervleri 30 Ekim haftasında 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 158 milyar 107 milyon dolara indi. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 56 milyar 90 milyon dolara, altın rezervleri 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalarak 158 milyar 107 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 59 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|26.05.2026
|105.992
|53.234
|159.226
|26.06.2026
|94.954
|54.251
|149.205
|24.07.2026
|100.210
|62.396
|162.606
|31.07.2026
|100.637
|63.811
|164.448
|21.08.2026
|114.221
|74.228
|188.450
|04.09.2026
|113.841
|70.406
|184.247
|25.09.2026
|109.640
|61.563
|171.204
|02.10.2026
|107.062
|60.326
|167.388
|16.10.2026
|106.949
|62.148
|169.097
|23.10.2026
|103.146
|59.045
|162.191
|30.10.2026
|102.017
|56.090
|158.107