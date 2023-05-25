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TCMB'nin toplam rezervleri 3.5 milyar dolar azaldı

TCMB'nin toplam rezervleri 3.5 milyar dolar azaldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
05.05.202345.72068.412114.132
12.05.202344.31260.815105.127
18.05.202342.76558.825101.590

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Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

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