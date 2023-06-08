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TCMB'nin toplam rezervleri 100 milyar 486 milyon dolara çıktı

TCMB'nin toplam rezervleri 100 milyar 486 milyon dolara çıktı

Ekonomi Haberleri

TCMB'nin 2 Haziran haftasına ait verilerine göre toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 56 milyar 519 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 28 milyon dolar artışla 98 milyar 458 milyon dolardan 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
05.05.202345.72068.412114.132
12.05.202344.31260.815105.127
18.05.202342.76558.825101.590
26.05.202341.93956.51998.458
01.06.202342.24658.240100.486

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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