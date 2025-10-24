Haberler

TCMB'nin Faiz Kararı Üzerine Değerlendirmeler

Güncelleme:
BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon verilerinin etkileri üzerine önemli yorumlarda bulundu. Dezenflasyon süreci ve gelecekteki enflasyon verilerinin önemi vurgulandı.

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyonun devam etmemesi halinde faiz indirimlerinin durabileceğini söyleyen Sever, "Kararda dezenflasyonun devam etmesi için gerekli sıkılaşmaların gerektiği anda tekrar sağlanacağı yönde ifadeler yer aldı" dedi.

Eylül ayında açıklanan enflasyon verisinin, TCMB'nin bugünkü faiz kararında belirleyici olduğunu söyleyen Sever, "Ekim ayı enflasyon verisi yıl sonuna ilişkin önemli ipuçları taşıyabilir" diye konuştu. Sever, "Gelecek dönem oldukça önemli. Bildiğimiz üzere Eylül ayında enflasyon verisi oldukça yüksek gelmişti. Bugünkü kararın sebebi de başlı başına Eylül ayı enflasyon verisi" dedi. Sever, yılın son iki ayında enflasyonun önceki dönemlere kıyasla daha yavaş seyrederek dezenflasyonun olumlu bir şekilde ilerleyebileceğini belirtti.

Sever, "Yılbaşına kadar açıklanacak enflasyon verilerin önümüzdeki dönem için yol haritasını şekillendirek. Çünkü yılın son iki ayında enflasyon önceki dönemlere nazaran daha yavaş gelişir. Şu an için enflasyonda olumsuz bir dönüşüm olmadı. ancak görüntüde bazı değişiklikler var" dedi. İlerleyen günlerde enflasyonun seyri doğrultusunda sıkılaşmanın devam edeceğini ve faizlerin beklenen seviyelere gerileyeceğini ifade eden Sever, "TCMB'nin faiz politikasında dikkatli bir yol izleyeceği ve gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
