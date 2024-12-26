TCMB'nin 2025 Yılı Para Politikası ve Rapor Takvimi Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2025 yılında yapacağı 8 toplantının, toplantıların özetlerinin paylaşılması, enflasyon raporları ve finansal istikrar raporlarının açıklanacağı tarihleri açıkladı.

İLK TOPLANTI 23 OCAK'TA

Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre; PPK, 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık 2025 yılında toplantılarını yapacak. PPK özetleri ise 30 Ocak, 13 Mart, 25 Nisan, 26 Haziran, 31 Temmuz, 18 Eylül, 31 Ekim ve 18 Aralık 2025 tarihlerinde internetten yayınlanacak.

ENFLASYON RAPORLARI 4 KEZ PAYLAŞILACAK

Merkez Bankası'nın açıkladığı takvimde, Enflasyon Raporları 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım 2025 tarihlerinde, Finansal İstikrar Raporları da 30 Mayıs ve 28 Kasım 2025 tarihlerinde kamuoyu ile paylaşılacak.