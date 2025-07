TCMB, NEXT Teknofest Sosyal'de Hesap Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'de hesap açtı.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruda, resmi NEXT Teknofest Sosyal hesabının "@merkez_bankasi" şeklinde olduğu belirtildi.

Söz konusu resmi hesabın temel olarak kamuoyunu tek taraflı bilgilendirme amacıyla kullanıldığının bildirildiği duyuruda, TCMB'nin takipçilerinin ilgisini çekebilecek paylaşımları Next Sosyal kullanıcıları ve takipçileriyle yeniden paylaşabileceği bildirildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Next Sosyal'in servis dışı kaldığı durumlarda söz konusu hesaba erişilememesi TCMB'nin sorumluluğu dışındadır. Next Sosyal üzerinden herhangi bir şekilde iletilen soru, yorum ve eleştirilere hiçbir şekilde bu platform üzerinden yanıt verilmeyecek olup, kullanıcıların soru, yorum ve eleştirilerini TCMB internet sitesindeki iletişim formu aracılığıyla TCMB'ye ulaştırmaları gerekmektedir. TCMB'nin resmi Next Sosyal hesabı dışında, TCMB mensupları tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlar, yorum ve değerlendirmeler mensupların kendi görüşlerini yansıtmaktadır. TCMB mensuplarının bu yollarla yapacakları yorum ve değerlendirmeler sonucunda doğabilecek hukuki sorumluluk TCMB'ye ait değildir."

Merkez Bankası kamuoyunu tek taraflı bilgilendirme amacıyla birçok sosyal medya platformunu kullanıyor.

Bankanın resmi Facebook sayfası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası", resmi Flickr hesabı "http://www.flickr.com/photos/merkez_bankasi", resmi Instagram hesabı "merkezbankasi", resmi LinkedIn sayfası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası", resmi X (Twitter) hesapları "@Merkez_Bankasi", "@CentralBank_TR", "@TCMBBlog" ve "@TCMB_Arastirma", resmi YouTube kanalı ise "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası"dır.