TCMB Eylül Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı.

TCMB, Eylül 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 seviyesinde gerçekleşti.