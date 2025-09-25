Haberler

TCMB Eylül Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TCMB Eylül Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası, eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini duyurdu. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için enflasyon beklentileri azalırken, gelecek dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da düştü.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı.

TCMB, Eylül 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.