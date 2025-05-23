TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Hanehalkı İçin Artış, Diğerleri İçin Düşüş

TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Hanehalkı İçin Artış, Diğerleri İçin Düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcıları ve reel sektör için beklentiler düşerken, hanehalkı için artış yaşandı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için azaldığını, hanehalkı içinse arttığını açıkladı.

TCMB, Mayıs 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41 seviyesine gerilerken; hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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