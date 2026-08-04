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TCMB Başkanı Erzurum'da İş Dünyasıyla Buluştu

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da iş insanları ve akademisyenlerle ekonomi istişare toplantısında bir araya geldi. Para politikaları, enflasyonla mücadele ve bölgesel ekonomi üzerine görüş alışverişi yapıldı, iş dünyasının beklentileri iletildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) "Ekonomi İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Karahan, Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Fazilet Çavuşoğlu ETSO'da düzenlenen Ekonomi İstişare Toplantısı'nda iş insanları ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Açıklamada, toplantıda Merkez Bankası'nın mevcut para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ülke ekonomisine dair genel durum değerlendirmeleri yapıldığı belirtilerek, "Alınan makroekonomik kararların bölgesel ticarete, üretime ve sanayiye ivme katacak etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. İş dünyasının mevcut ekonomik planlamalar dahilindeki beklentileri doğrudan Merkez Bankası yetkililerine iletildi." ifadelerine yer verildi.

Soru cevap şeklinde devam ettiği ifade edilen toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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