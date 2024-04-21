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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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