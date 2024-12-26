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Enflasyon için önemli veri yayımlandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı aralık ayı için 12 aylık yıllık enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi yüzde 27,1, reel sektör için yüzde 47,6, hanehalkı için ise yüzde 63,1 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verisini açıkladı. Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

TCMB Aralık Ayı Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TCMB, aralık ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verisini yayımladı. Buna göre, 2024 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon için önemli veri yayımlandı
Kaynak: ANKA / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Rakamların verilerin bir önemi yok. Olsaydı asgari ücret 22bin Tl. olmazdı. Reis ne derse o olur.

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