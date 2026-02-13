TCMB, cari açık verilerini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında cari işlemler hesabının 7 milyar 253 milyon dolar açık kaydettiğini, yıllıklandırılmış verilere göre; aralık ayında cari açığın yaklaşık 25,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 691 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre; aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 69,7 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİ FAZLA VERDİ

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 18,5 milyar dolar ve 528 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 651 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 674 milyon dolar ve 2 milyar 533 milyon dolar oldu.

ARALIK AYI VERİLERİ

2025 yılı Aralık ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar dolar ve krediler 36,2 milyar dolar katkı verirken; net portföy yatırımları 1,7 milyar dolar, ticari krediler 2,2 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 15,6 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 22 milyar dolar oldu. Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 465 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 642 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 107 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 252 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de 287 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları aralık ayında 73 milyon doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 839 milyon dolar ve DİBS piyasasında 501 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 383 milyon dolar ve 85 milyon dolar net alış, genel hükümet ihraçlarında 140 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

RESMİ REZERVLERDE AZALIŞ

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 317 milyon dolar, 567 milyon dolar ve 4 milyar 333 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 2 milyar 49 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 940 milyon dolar net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 136 milyon dolar net azalış oldu.