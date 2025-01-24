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TCMB, 20 yıl aradan sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtı

TCMB, 20 yıl aradan sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtı
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Merkez Bankası, 20 yıl aradan sonra 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi düzenleyerek toplamda 100 milyar liralık, 900 milyar liralık ve 20 milyar liralık ihaleler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 milyar liralık, 900 milyar liralık ve 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi açtı.

MİNİMUM FAİZ ORANI YÜZDE 45

TCMB'nin, 21 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 50 milyar 450 milyon lira, gerçekleşme tutarı 21 milyar 950 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.

645 MİLYARLIK TEKLİF TUTARI

27 Ocak vadeli 900 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 645 milyar 924 milyon, gerçekleşme tutarı ise 644 milyar 614 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,5, maksimum faiz oranı yüzde 45 ve ortalama faiz oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti.

GERÇEKLEŞME TUTARI 16 MİLYAR LİRA

Bank a nın 31 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ve gerçekleşme tutarı 16 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

20 YIL SONRA BİR İLK

Banka, en son 29 Eylül 2004 yılında 1 ay vadeli TL depo alım ihalesi açmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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