TCDD 2025'te 60 gar ve istasyonu yeniledi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) 2025'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 60 gar ve istasyonun yenilendiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD'nin 2025'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında yenilenen gar ve istasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Gar ve istasyonların demir yolu taşımacılığının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Gar ve istasyonlarımız, sadece yolcu indirip bindirilen noktalar değil, aynı zamanda şehirlerimizin hafızasında yer eden kavuşmaların, vedaların ve yeni başlangıçların mekanıdır. Bu yapıları yenilerken tarihi kimliğini koruyor, aynı zamanda vatandaşlarımız için daha konforlu, daha erişilebilir ve daha modern alanlar oluşturuyoruz. Yaptığımız yenileme çalışmaları, sadece ulaşım altyapısını değil, bulunduğu bölgenin görünümünü ve kullanım kalitesini de doğrudan etkiliyor. Yoğun yolcu trafiğine, ülke genelindeki 948 gar ve istasyonda hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir yollarında kapsamlı gelişim

Uraloğlu, 2003'te demir yollarının devlet politikası haline getirilmesiyle, önemli bir gelişim sürecinin başladığını, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının da devreye alınmasıyla, Türkiye'nin Avrupa'da 6., dünyada ise 8. YHT işletmecisi ülke konumuna yükseldiğine işaret etti.

Demir yolu uzunluğunun, 2003'te 10 bin 948 kilometre olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Bu rakam, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Aynı dönemde, demir yolu altyapısının teknik kapasitesi de önemli ölçüde geliştirildi. Çift hat oranı, yüzde 5'lerden yüzde 18'lere çıktı, sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye, elektrikli hat uzunluğu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, tarihi nitelik taşıyan gar ve istasyonlarda yürütülen çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Koruma Kurullarının onayı doğrultusunda gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, mimari, statik, elektrik, mekanik ve çevre düzenlemelerini kapsayan projelerin, titizlikle uygulandığını vurguladı.

Erişilebilirlik standartlar yükseltildi

Yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TCDD'nin 2025'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 60 gar ve istasyonumuzu hem tarihi kimliğini koruyarak, hem de modern ihtiyaçlara uygun hale getirerek yeniledik. Söz konusu çalışmalarla, hem tarihi miras korundu hem de demir yolu ulaşımında hizmet kalitesi daha ileri seviyeye taşındı. Deprem güvenliğini de önceliklendiriyoruz, 16 gar ve istasyonda statik güçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Mekanik ve elektrik sistemleri modern ihtiyaçlara göre yeniledik ve özgün malzeme ve renk tercihleriyle tarihi kimliği koruduk. Gar ve istasyonların herkes için daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yaptık. 7 gar ve istasyonda engelli yolcular için bilet satış alanları, bekleme salonları ve peronlarda gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Bu yapılar, geçmiş ile geleceği buluşturan ve demir yolu ulaşımının gelişimine hizmet eden önemli merkezler olmaya devam ediyor."