TBMM KİT Komisyonunda Halkbank'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bankanın 2021'de 901 milyar liralık aktif büyüklüğünü 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 256 artırarak 3,2 trilyon liraya çıkardığını bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Arslan, komisyondaki konuşmasında bankanın aktif büyüklüklerindeki gelişmelere dikkati çekerek, "Halkbank 2021'de 901 milyar liralık aktif büyüklüğünü 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 256 artırarak 3,2 trilyon liraya çıkarmıştır. Böylece yükselen Türkiye'nin istikrarla büyüyen, köklü, öncü ve saygın kurumlarından biri olarak sektörün en değerli bankaları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır." dedi.

Bankanın 2021 yıl sonu itibarıyla 626 milyar lira olan toplam mevduatının 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 319 artışla 2,6 trilyon liraya yükseldiğini bildiren Arslan, bankanın toplam mevduatta üçüncü büyük banka konumunu koruduğunu söyledi.

Arslan, Halkbank'ın milli ekonomiye güçlü desteğini kesintisiz sürdürdüklerini dile getirerek, 2021'de 540 milyar lira tutarındaki nakdi kredilerin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 186 artarak 1,5 trilyon liraya yükseldiğini belirtti.

"KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payı yüzde 55'e yükseldi"

Bankanın, 2021'de 731 milyar lira olan gayri nakdi krediler dahil toplam kredilerini 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 232 artırarak 2,4 trilyon liraya taşıdığını açıklayan Arslan, şöyle devam etti:

"Toplam kredilerde 4'üncü büyük banka ve Türk lirası gayri nakdi kredilerde ise sektör lideri konumunda yer almaktayız. Köklü geçmişimizle KOBİ'lerin ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümler sunan öncü banka olarak Halkbank 2021'de 221 milyar lira tutarındaki KOBİ kredilerini 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 237 artışla 744 milyar liraya yükselterek yüzde 15'lik pazar payıyla KOBİ kredilerinde Türkiye'nin lider bankası olma konumunu devam ettirmiştir. KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payı ise yüzde 55'e yükselmiştir."

Arslan, Halkbank'ın esnaf kredi bakiyesinin 2021'de 80 milyar lira olduğunu anımsatarak, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 237 artışla 269 milyar liraya ulaştığının altını çizdi.

Kredi riski bakiyesi bulunan esnaf sayısının 2025'in ilk çeyreğinde 800 bine yaklaştığını ifade eden Arslan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın takipteki kredilerinin toplam kredi bakiyesine oranı da binde 5 gibi çok düşük bir seviyede olup esnaf kredilerindeki tahsilat performansı oldukça iyi durumdadır." diye konuştu.

"Dijital kanallardan yapılan günlük işlem sayısı 8 milyonu aştı"

Kadın girişimci kredi destek paketiyle 2021'den bugüne kadar 250 bin kadın girişimciye 93 milyar lirayı aşan finansman sağladıklarının altını çizen Arslan, girişimci ekosistemini büyütmek için kredi desteklerine devam ettiklerini söyledi.

Arslan, Aralık 2022'den bu yana 200 bini aşkın genç girişimciye 32 milyarlık destekte bulunduklarına dikkati çekti:

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşümde ön sıralardaki yerimizi almak için yeni nesil bankacılık ve ödeme sistemleri alanlarında da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bunun sonucunda 2021 yılında 4,5 milyon olan dijital aktif müşteri sayımız 2022'de 5,5 milyon, bugün ise 6,8 milyonu aşmıştır. Tüm bu yenilikçi çalışmalarımız doğrultusunda bankacılık işlemlerimizin yüzde 98'i bugün şube dışı kanallardan gerçekleştirilmektedir. Günlük işlem adedi ise dijital kanallardan günlük 8 milyonu aşmıştır."

Arslan, kredi kartı sayısının 7,5 milyonu, üye iş yeri sayısının 398 bini, pos sayısının 606 bini aştığını dile getirerek, maaş ödemelerine aracılık ettikleri bireysel müşteri sayısınınsa emekli müşteriler dahil 1 milyon kişiyi geçtiğini söyledi.

Bugün itibarıyla bağlı ortaklıklarla toplam 27 bini aşkın çalışan, Türkiye'de 1120, yurt dışında ise bağlı ortaklık ve temsilciliklerle 100'ün üzerinde şubeyle geniş hizmet ağı sunduklarını anlatan Arslan, toplam müşteri sayısının 20 milyona, kredili müşteri sayısınınsa 5,7 milyona ulaştığını belirtti.

"Katılım Bankamızın da en kısa sürede faaliyete geçmesi hedeflenmektedir"

Arslan, bunun yanı sıra Halk Elektrik Üretim şirketiyle yenilenebilir enerji alanında elektrik üretilmesini planlandıklarının altını çizdi.

Arslan şunları kaydetti:

"Öncelikle bankamızın öz elektrik tüketimi karşılanacak olup, fazla üretim piyasaya arz edilerek hem önemli bir tasarruf hem de ülkemizin temiz enerji kaynaklarına katkı sağlanacaktır. Katılım finansmanı ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermek üzere Halk Katılım Bankası'na ilişkin olarak da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kuruluş izni alınmış olup, faaliyet izni için çalışmalar hızlı şekilde devam etmektedir. Katılım Bankamızın da en kısa sürede faaliyete geçmesi hedeflenmektedir."

Bağlı ortaklıkların da hesapları görüşüldü

Halkbank'ın hesaplarının görüşülmesinin ardından, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Faktoring AŞ, Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri AŞ, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin de hesapları görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.