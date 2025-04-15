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TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu

TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu
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TBMM'de zirai don nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zararı araştırmak için komisyon kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı başkanlığında AK Partili milletvekillerinin katıldığı, "zirai don" toplantısı gerçekleşti. Toplantıda son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının üretim üzerinde yarattığı zararın raporları paylaşıldı.

KOMİSYON KARARI ALINDI

TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu. Komisyon don nedeniyle tarım arazilerindeki zararı araştırılacak.

TARIMDA ZARAR BÜYÜK

Türkiye'nin önde gelen meyve üretim bölgelerinde etkili olan ani don olayları nedeniyle zararın büyük olduğu belirtiliyor. Özellikle elma, fındık, kiraz, kayısı ve üzüm başta olmak üzere birçok üründe risk artarken, gece saatlerinde eksi 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kayıplarında tehdidini beraberinde getiriyor. Bazı ürünlerde ise kaybın yüzde 100 olduğu, bu kayıpla itibaren ürünlerin birçoğunda zammın etkili olacağı dile getiriliyor.

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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