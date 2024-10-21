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TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomiye dair yoğun bir trafik başlıyor. Bu durum, ekonomi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda önemli kararlar alınacağı anlamına geliyor. Meclis, ekonomiye şekil verme ve yönlendirme konusunda kritik bir rol oynayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Meclis genel kurulunda tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

CEZALAR 10 KAT ARTACAK

Düzenleme ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek. Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Meclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi. Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Mecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.

TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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