TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 'Agro Tarım Sivas Fuarı' açılışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet dönemi için söylüyorum. Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz çıkardık." dedi.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın yanındaki alanda açılan "Agro Tarım Sivas Fuarı"nda konuşan Bozdağ, 4 Eylül'ün Sivas tarihinde önemli bir gün olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın artık ülkeler için milli güvenlik sorunu haline geldiğine değinen Bozdağ, "Bugün Türkiye'de aktif siyaset yapan partilerden bu aziz milletin iktidara getirmediği var mı? Kimisi koalisyon ortağı olarak, kimisi destekçi olarak ama hepsini Cumhuriyet tarihi boyunca denedik. O zaman onların karnesini önüne koymak lazım. Bu mazotu bedava vermek kolaydı da değerli kardeşim sen niye vermedin, elinden tutan mı oldu? Gübreyi bedava vermek mümkündü de niye vermediniz? İlaçları bedava vermek mümkündü niye vermediniz? Cumhuriyet dönemi için söylüyorum. Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz çıkardık." diye konuştu.

Bozdağ, daha iyisini yapmak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ülke bütçesinin imkanlarıyla da doğrudan ilgili. Bazen şöyle sanılıyor, 'Hazine altınla dolu Recep Tayyip Erdoğan bu altınları millete dağıtmaktan korkuyor.' 'Biz iktidara devredelim de gelen dağıtsın mı?' diyor. Bu milletin emrine, milletin bütçesini tahsis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, dağları delen, ovalardan, yerin altından, yerin üstünden, denizin altından yollar geçiren büyük bir lider, böyle bir şey yapar mı? Her şey Türkiye için. Biz bilmiyor muyuz daha iyisini yapalım. Emeklimiz, çiftçimiz memnun olsun, onlara daha fazlasını verelim ama bütçe imkanları çerçevesinde hepimiz bir devletiz. Aile bir devlettir. Sizin geliriniz 10 lira, oğlunuz istiyor sizden 500 lira, kızınız istiyor sizden 1000 lira, sizin gelir kaynaklarınız belli, sizin vereceğiniz rakam da beli, onun üzerine çıkarsanız, ya borçlanacaksınız ya tefeciye teslim olacaksınız ya da daha kötü bir sonuç ortaya çıkacak. ve ülke daha kötü bir hale gelecek. Bunun için biz Türkiye'nin ve bütçe imkanlarını da dikkate alarak, milletimize en iyi en verimli şekilde kullandırmayı hep şiar edindik."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gıda, tarım ve hayvancılık alanında kendinizi, milletinizi besleyecek tarım, gıda ürünlerini yetiştiremiyorsanız, bir savaş anında, ya da pandemide paranız da olsa bunu dışardan alamıyorsunuz. Bunun için tarım, gıda, hayvancılık bunların üreticileri, yetiştiricileri bizim için devletimiz için çok kıymetlidir. Baş tacımızdır. Sonuna kadar her alanda desteklenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'de 40 yıldan fazla bir süredir, terör ve terörist ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Savunma sanayindeki atılımlardan sonra özelikle 2015'ten bugüne kadar terörle hem sahada hem masada kararlı bir mücadele verildi. Terörün kökü kazındı. Kahraman ordumuz ve devletimiz teröre ve terör örgütlerine karşı bir zafer kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada olduğuna dikkati çekti.

2002 yılında kayıtlı traktör sayısının 1 milyon 80 bin, şimdi ise 2 milyon 300 bin olduğunu vurgulayan Güler, "Peki bunları kim kullanıyor? Çiftçimiz, ziraatçımız kullanıyor. Yeterli mi bunlar, yeterli değil elbette ancak bulunduğumuz konumu da çok iyi bilmemiz gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından "Agro Tarım Sivas Fuarı" Bozdağ, Destici, Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile protokol üyeleri tarafından açıldı.