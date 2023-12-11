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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Trabzon'daki Balıkçıları Ziyaret Etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Trabzon'daki balıkçıları ziyaret ederek sektörde yaşanan sorunları inceledi ve tedbirler belirledi.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Trabzon'daki balıkçıları ziyaret etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında kente gelen 21 kişilik heyete programın bir bölümünde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da eşlik etti.

17 Ekim 2023 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetleri yerinde incelemek, sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak ve yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla Karadeniz'e kıyısı olan 6 şehirde incelemelerde bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Karayel'in başkanlığını yaptığı ve toplam 21 milletvekilinden oluşan komisyonun son durağı Trabzon oldu. Konunun uzmanları ile Vakfıkebir Balıkçı Barınağında Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Sürmene ilçelerindeki balıkçıların taleplerini dinleyen komisyon üyeleri, daha sonra Trabzon Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğünde Trabzon, Rize ve Artvinli su ürünleri temsilcileri ile bir araya geldiler.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu olarak bugün Trabzon'dayız. Heyetimiz ve uzmanlarımızla birlikte Trabzon'daki hem ticari hem de geleneksel su ürünleri avcıları, yetiştiricileri ve sektörün diğer paydaşları ile görüşmeler gerçekleştirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Sorunların çözümü noktasında faydalı görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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