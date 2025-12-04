Haberler

Tayland, dolandırıcılıkla suçlanan kişilerin 300 milyon dolardan fazla mal varlığına el koydu

Tayland, ABD'nin küresel dolandırıcılık şebekesinin başında olmakla suçladığı Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi ve diğer kişilerin 300 milyon doların üzerindeki mal varlığına el koydu. Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Ofisi, bu kişilerin kara para akladığını belirtti.

Tayland'da yetkililerin, ABD'nin küresel dolandırıcılık şebekesinin başında olmakla suçladığı Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi ve Kamboçya vatandaşı Kok An'ın da aralarında bulunduğu kişilerin toplamda 300 milyon doların üzerindeki mal varlığına el koyduğu bildirildi.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, ABD'nin, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi birçok ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle suçlamasının ardından Tayland makamları harekete geçti.

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Ofisi (AMLO), "kara para akladıkları" gerekçesiyle Chen ve Kamboçya vatandaşı Kok An'ın da aralarında bulunduğu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca "küresel dolandırıcılık" suçu yöneltilen bu kişilerin toplamda 300 milyon dolardan fazla mal varlığına el konulduğu bildirildi.

ABD başta olmak üzere Asya ülkeleri harekete geçmişti

Chen'in, Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkin kesimi arasına girmiş bir Çin vatandaşı olduğu, kurucusu olduğu Prince Grubu'nun, banka işletmesi ve gayrimenkul yatırımları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

ABD makamları, 14 Ekim'de Chen'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamıştı. ABD ve İngiltere hükümetleri Chen ve işbirlikçilerinin yanı sıra şirketine de ortak yaptırımlar uygulamıştı.

Tayvan, Hong Kong ve Singapur 5 Kasım'da, Chen'in yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el koymuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
