Tavuk Yumurta Üretiminde Düşüş, Tavuk Kesiminde Artış

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verileri açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13 arttı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12 arttı.

Bir önceki ay 218 bin 260 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 6,1 oranında artarak 231 bin 595 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu. - İSTANBUL