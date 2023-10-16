Tavuk Eti Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 5,9 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,9 azalarak 203 bin 60 tona düştü. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 4,5 artış gösterdi.

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı. Ağustos'ta tavuk eti üretimi 203 bin 60 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,76 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ait kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 203 bin 60 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,76 milyar adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 ve hindi eti üretimi yüzde 29,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.

Bir önceki ay 194 bin 912 ton olan tavuk eti üretimi Ağustos ayında yüzde 4,2 artarak 203 bin 60 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 683 milyon 199 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 4,6 artarak 1 milyar 759 milyon 864 bin adet oldu. - BAYBURT