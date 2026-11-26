Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı Kasım ayı meclis toplantısında, gelecek yılın birlik bütçesi 150 milyon lira olarak belirlendi.

Tavşanlı Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Birlik Başkanı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'in başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, 2026 yılı içerisinde köylerde hayata geçirilen yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Birlik, KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçelerinden ayrılan kaynaklarla köylere yol, içme suyu, parke taşı, kanalizasyon, sulama, düğün salonu, köy inşaatları ve okul onarımları gibi pek çok alanda hizmet götürüldüğünü ifade eden Özdemir, bu projelerin yürütülmesinde Valilik, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve muhtarlar arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlandığını belirterek özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk de yürütülen çalışmalar ve teknik süreçlerle ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantı, birliğin 2027 mali yılı bütçesinin 150 milyon TL olarak oylanıp kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı