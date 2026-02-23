Haberler

Tavşanlı'da vergi haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

Tavşanlı'da vergi haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Vergi Haftası" etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle start aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Vergi Haftası" etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle start aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de Vergi Haftası kutlamaları 37'inci yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan hafta kapsamında ilk tören Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende, Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Erkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Vergi Dairesi personeli, muhasebeciler, esnaf odaları başkanları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Törende yapılan vurgularda, verginin devletin en temel ve vazgeçilmez gelir kaynağı olduğu, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve toplumsal refahın artırılmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine aşılanmasının hedeflendiği haftada, vergi dairesi heyetinin hafta boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

Tavşanlı'daki esnaf odası başkanlarının da yoğun ilgi gösterdiği tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Hafta boyunca vergi dairesi müdürlüğü tarafından bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi

Galatasaray maçı öncesi Kenan depremi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı