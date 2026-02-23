Tavşanlı'da vergi haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Vergi Haftası" etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle start aldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Vergi Haftası" etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle start aldı.
Tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de Vergi Haftası kutlamaları 37'inci yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan hafta kapsamında ilk tören Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Törende, Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Erkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Vergi Dairesi personeli, muhasebeciler, esnaf odaları başkanları ve vatandaşlar katılım sağladı.
Törende yapılan vurgularda, verginin devletin en temel ve vazgeçilmez gelir kaynağı olduğu, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve toplumsal refahın artırılmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine aşılanmasının hedeflendiği haftada, vergi dairesi heyetinin hafta boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.
Tavşanlı'daki esnaf odası başkanlarının da yoğun ilgi gösterdiği tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Hafta boyunca vergi dairesi müdürlüğü tarafından bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA