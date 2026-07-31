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Tavşanlı’da ithal besilik sığırlar kontrol edildi

Tavşanlı’da ithal besilik sığırlar kontrol edildi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine Uruguay’dan getirilen ithal besilik sığırlar, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından sağlık ve küpe kontrollerinden geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine Uruguay'dan getirilen ithal besilik sığırlar, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından sağlık ve küpe kontrollerinden geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hayvanların sağlık durumları incelenirken, küpe bilgileri de doğrulanarak kayıt işlemleri kontrol edildi. Çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amaçlandı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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