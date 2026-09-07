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Tavşanlı'da İthal Hayvanların Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Tavşanlı'da İthal Hayvanların Sağlık Kontrolleri Yapıldı
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'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Tavşanlı ilçesine teslim edilen ithal hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aylık olarak kontrol edildi. Sağlık ve bakım durumları yerinde değerlendirilen hayvanlar için üreticilere bilgilendirme yapıldı; projenin bölgedeki hayvancılığa katkı sağlaması hedefleniyor.

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Tavşanlı ilçesine teslim edilen ithal hayvanların aylık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Kontroller kapsamında hayvanların genel sağlık ve bakım durumları yerinde değerlendirilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, projenin bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, üreticiye ve hayvancılık sektörüne hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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