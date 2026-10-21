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Tavşanlı'da 7 köyde ürün beyanları araziyle karşılaştırılarak denetleniyor

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Tavşanlı'da 7 köyde ürün beyanları araziyle karşılaştırılarak denetleniyor
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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7 köyde ürün beyanlarının araziyle uyumunu CBS ve uzaktan algılama sonuçlarına göre denetliyor. Çalışmayla beyanların doğruluğu tespit edilerek bitkisel üretim planlaması ve destekleme uygulamalarının talimata uygun yürütülmesi amaçlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 7 köyde yürütülen çalışmalarla, üreticilerin ürün beyanlarının arazi üzerindeki mevcut durumla uyumu kontrol ediliyor.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alabarda, Kargılı, Çaltılı, Merkezyeniköy, Dutlar, Şapçı ve Şapcıdede köylerinde ürün beyan doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında yürütülen çalışmalarda, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları esas alınıyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, üreticilerin beyan ettikleri ürünlerin sahadaki mevcut durumla örtüşüp örtüşmediği inceleniyor. Çalışmalarla ürün beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesi ve bitkisel üretim planlaması ile destekleme uygulamalarının ilgili talimatlar doğrultusunda yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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