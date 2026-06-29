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Tavşanlı'da yumurta paketlemede yeni dönem

Tavşanlı'da yumurta paketlemede yeni dönem
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Kütahya Tavşanlı'da bir yumurta paketleme tesisinde KKYDP 16. Etap kapsamında 21,5 milyon TL yatırımla modernizasyon tamamlandı. Saatte 36 bin yumurta tasnif kapasiteli yeni makineyle verimlilik ve kalite artırılacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir yumurta paketleme tesisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında hayata geçirilen modernizasyon projesi tamamlandı.

Toplam yatırım tutarı 21,5 milyon TL olan proje kapsamında tesise son teknoloji yumurta tasnif ve paketleme makinesi kazandırıldı. Yeni sistem sayesinde saatte en az 36 bin yumurta tasnif edilip paketlenebilecek.

Yatırım ile iş gücünde önemli ölçüde verimlilik sağlanırken, pazara sunulan yumurtalarda kalite standardı ve ürün homojenliği de artırılacak. Toplam yatırımın yüzde 50'si, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle karşılandı. Projenin, bölgedeki yumurta sektörünün rekabet gücüne katkı sunması ve üretim kapasitesini artırması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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