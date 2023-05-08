Tavlı: 'Yüzde 80'i tamamlanan iş merkezi ile ilçemize güzel bir eser kazandıracağız'

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından yüzde 80'i tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği iş merkezinin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından yüzde 80'i tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği iş merkezinin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından yapımına geçen yıl başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan iş merkezinde bulunan bağımsız ofis ve işyerleri için açık teklif usulü ile satışlar başladı. Ünye Belediyesi'nde gerçekleştirilen açık teklif usulü satışlara daha önceden başvuran talipler alım işlemini gerçekleştirdi. İhaleye Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye meclis üyelerinden oluşan komisyon üyeleri ve ilgili birim müdürleri katıldı. Açık olarak gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan ihalenin ilk oturumunda 6 katılımcı ofislerin yeni sahipleri oldu.

"Ünye'mize güzel bir eseri kazandırmış bulunuyoruz"

Ünye Belediyesi İş Merkezi'nde bulunan ofis ve işyerlerinin satışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ünye'mizin en güzel mekanlarından bir tanesini daha kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah burada ekmeğini ve rızkını arayan kardeşlerimize bu güzel mekanı kazandırmış olduk. Bu eserimizden elde edilecek gelir yine Ünye'miz için kullanılacak çok değerli projeler için imkan sağlayacaktır" dedi.

Açık teklif usulü gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda metrekareleri 35 ile 75 arasında değişen 6 bağımsız bölümün satışı gerçekleştirildi. Buna göre ilk oturumda 10 adet bağımsız bölümün toplam satışı bedeli 13 milyon 160 bin lira olarak gerçekleşmiş oldu.

Ünye Belediyesi İş Merkezi'nde bulunan bağımsız ofis ve işyerlerinin satış ihaleleri 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde devam edecek. - ORDU