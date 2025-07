TAV İşletme Hizmetleri JFK Havalimanı'nda Yeni Lounge Açtı

TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün işletmecisi JFKIAT ve Capital One işbirliğiyle hayata geçirilen Capital One Lounge'un işletmesini üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni açılan lounge, şirketin Terminal 1'deki Primeclass Lounge ve Terminal 4'teki HelloSky Lounge'un ardından JFK Havalimanında işlettiği üçüncü yolcu salonu oldu.

TAV İşletme Hizmetleri, aynı zamanda Washington Dulles Havalimanı'ndaki Capital One Lounge'un da işletmesini yürütüyor.

John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün üçüncü katında konumlanan Capital One Lounge, hem estetiği hem de işlevselliği ön planda tutan bir anlayışla tasarlandı.

Yolcular mimari detayların sanatsal dokunuşlarla buluştuğu bir ortamda ağırlanıyor. New York merkezli sanatçılar tarafından üretilen serigrafiler, heykeller, ahşap ve tuval üzeri çalışmalar gibi 40'tan fazla özgün eser salonda sergileniyor.

Yaklaşık 1250 metrekare alana sahip olan yolcu salonunda duş ve aile odaları yer alıyor. Yolcu salonu içinde New York'un ünlü kahve ve bagel markalarının yanı sıra kokteyl barı ve gurme peynir dükkanı Murray's bulunuyor.

Geçen yıl 27 milyondan fazla yolcuya hizmet veren JFK Terminal 4, 22 hava yoluna hizmet veriyor.

JFK Capital One Lounge'un açılış törenine, TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde ile TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand'ın yanı sıra havalimanının üst düzey yöneticileri katıldı.

"Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlandı"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand, John F. Kennedy Havalimanı Capital One Lounge'un hayata geçirilmesinde Capital One ve JFKIAT ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Salonlarının, yolcularına her adımda kesintisiz ve dünya standartlarında bir seyahat deneyimi sunma vizyonlarını yansıttığına işaret eden Ferrand. "Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanan lounge, modern, ferah atmosferi, kapsamlı olanakları ve özenli hizmet anlayışıyla tanımlanıyor. Capital One ile olan iş birliğimizi JFK'e taşıyor olmaktan özellikle mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ferand, Şili'den Japonya'ya, Fransa'dan Orta Asya'ya 21 ülkedeki operasyonel tecrübelerinin ve Primeclass ile Extime gibi markalarının, üst düzey seyahat deneyimini uçtan uca şekillendirmelerini mümkün kıldığını vurguladı.

"Her ayrıntı, konfor, kolaylık ve aidiyet hissi sunmak amacıyla hayata geçirildi"

JFKIAT İcra Kurulu Başkanı Roel Huinink da Capital One Lounge'un modern yolcuların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandığını aktardı.

Huinink, Capital One Lounge'un açılışının, ayrıcalıklı hizmet arayan yolcular için sundukları hizmetleri iyileştirme ve Terminal 4'teki yolcu deneyimini geliştirme yönündeki kararlılıklarını yansıttığını vurguladı.

Yerel kültürü yansıtan yiyecek içecek seçeneklerinden New York'un ruhunu yansıtan tasarımlara kadar her ayrıntının, konfor, kolaylık ve aidiyet hissi sunmak amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Huinink, Capital One ve TAV İşletme Hizmetleri ile birlikte böyle seçkin bir mekanı T4'e kazandırmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.