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Tatlıcı Köse'nin Adana Baklavası TEKNOFEST'te Göz Doldurdu

Tatlıcı Köse'nin Adana Baklavası TEKNOFEST'te Göz Doldurdu
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Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 1.1 milyon ziyaretçiyle büyük bir ilgi gördü. Tatlıcı Köse, festivalde açtığı standla katılarak Adana Baklavası ve diğer tatlılarını tanıttı. İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, ziyaretçilerden tam not aldıklarını açıkladı.

Adana'da Tatlıcı Köse'nin 'Adana Baklavası' TEKNOFEST'te tam not aldı.

Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), 1.1 milyon kişi ziyaretçi olarak katıldı.

38 şubeyle faaliyet gösteren Tatlıcı Köse ise TEKNOFEST'te stand açarak yerini aldı. Tatlıcı Köse'nin birbirinden taze ve özel tatlıları festivalde binlerce kişi tarafından tüketilerek damakları şenlendirdi.

Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, "Festivale 1.1 milyon kişi katıldı ve yüzbinlerce insana biz standımızda hizmet verdik. Baklava ve birçok tatlı çeşidimizle festivalde yer aldık. Herkes ürünlerimizi beğendi. Bugün olduğu gibi bundan sonraki festivallerde de yerimizialacağız"dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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