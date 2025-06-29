Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye

Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye
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Patko Lastik, LastikPark markasının 15. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda, şirketin Onursal Başkanı ve eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman, Tatko Genel Merkezi'nde ağırlandı. Yalman'ın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, markanın sektördeki büyüme yolculuğu ve başarıları vurgulandı.

Tatko Lastik LastikPark 15. yaşını çeşitli etkinlikler ve projelerle kutluyor.Düzenlenen etkinlikler kapsamında Tatko Lastik Onursal Başkanı ve eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman, Tatko Lastik Genel Merkezi'nde ağırlandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak 1990 – 1996 yılları arasında görev yapan, kulüpte aldığı görevlerle unutulmaz izler bırakan ve Tatko'da Yönetim Kurulu üyesi olarak 30 yıldan uzun bir süre çalışarak önemli başarılara imza atan Alp Yalman ziyareti sırasında şirketin üst yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp Yalman LastikPark markasının sektöre kattığı değerler ve geldiği nokta hakkında bilgi aldıktan sonra markanın 15. yılı anısına gerçekleşen kutlama etkinliğine katıldı.

"15 YIL İÇERİSİNDE MUAZZAM BİR YOLCULUK YAŞADIK"

Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik kutlamalarda yaptığı açıklamada, "LastikPark ile birlikte 15 yıl içerisinde muazzam bir yolculuk yaptık. Sıfırdan kurduğumuz, bugün Türkiye'nin en büyük çok markalı perakende lastik kanalı LastikPark, içindeki marka çeşitliliği olarak iyi bir örnek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve bayilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geniş bayi ağı, farklı araç segmentlerine yönelik ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye genelinde yaygınlaşan LastikPark; elektrikli araçlardan offroad lastiklere, performans araç lastiklerinden jant çözümlerine kadar uzanan geniş ürün gamıyla sektördeki pozisyonunu sürdürüyor.

KAYNAK: TV100

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