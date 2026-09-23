Haberler

Tataristan heyeti ESO'da Eskişehirli firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tataristan heyeti ESO'da Eskişehirli firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESO ev sahipliğinde düzenlenen Tataristan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda, Eskişehir ile Tataristan arasındaki ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Tataristan heyeti, ESO üyesi firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Tataristan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda, Eskişehir ile Tataristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım imkanları ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Tataristan'ın iş ve yatırım ortamı hakkında konuşulan toplantıda, firmaların değerlendirebileceği ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eskişehir'in sanayi birikimi ve üretim kabiliyeti çerçevesinde, iki bölge arasında geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi. Üye firmaların temsilcileri, Tataristan ile iş yapma ve yatırım süreçlerine ilişkin sorularını heyete yönelterek merak ettikleri konularda bilgi aldı. Toplantı kapsamında ayrıca, ESO üyesi firmalar ile Tataristan heyeti arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde, firmaların faaliyet alanları doğrultusunda ortak iş geliştirme ve karşılıklı yatırım imkanları masaya yatırıldı.

Toplantıya; ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Lenar Zamaliev, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Elena Fayzrakhmanova, beraberindeki heyet ve ESO üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu

Başkente 3.5 saatlik yağmur yetti! Geride bu fotoğraflar kaldı

FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı

Filmlere konu olacak siber saldırı: Ülkenin kalbine sızdılar!
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Bir evde başladı, köyü alarma geçirdi! Alevler evden eve sıçrıyor
Kamyon kasasından düşen 7 pitbull cinsi köpek çevredeki insanlara saldırdı: 4 yaralı

Kamyon kasasından yola düşen 7 pitbull dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı