Tataristan heyeti ESO'da Eskişehirli firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Tataristan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda, Eskişehir ile Tataristan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım imkanları ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Tataristan'ın iş ve yatırım ortamı hakkında konuşulan toplantıda, firmaların değerlendirebileceği ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eskişehir'in sanayi birikimi ve üretim kabiliyeti çerçevesinde, iki bölge arasında geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi. Üye firmaların temsilcileri, Tataristan ile iş yapma ve yatırım süreçlerine ilişkin sorularını heyete yönelterek merak ettikleri konularda bilgi aldı. Toplantı kapsamında ayrıca, ESO üyesi firmalar ile Tataristan heyeti arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde, firmaların faaliyet alanları doğrultusunda ortak iş geliştirme ve karşılıklı yatırım imkanları masaya yatırıldı.

Toplantıya; ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Lenar Zamaliev, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Elena Fayzrakhmanova, beraberindeki heyet ve ESO üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı