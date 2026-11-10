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Taşova Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerinin hijyen şartlarını denetledi

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Amasya Taşova'da gıda işletmeleri Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi; hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartları kontrol edildi. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz yıl boyunca kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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