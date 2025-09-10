Haberler

Tasarrufta ilk tercih! İşte Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tasarrufta ilk tercih! İşte Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tasarrufta ilk tercih! İşte Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı
Haber Videosu

Türkiye'nin toplam altın stoku 4 bin 210 ton, yani yaklaşık 520 milyar dolar seviyesinde bulunurken bunun 363 milyar dolarlık kısmının yastık altında tutulduğu iddia edildi. Dev bankaların araştırma sonuçlarına göre tasarruf sahiplerinin ilk tercihi de yastık altı altın oldu.

Altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırmasıyla vatandaşın altına yönelimi artarken Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı da artıyor.

Son olarak QNB-Finansbank araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada Türkiye'de altın stokunun 4 bin 210 ton olduğu tahmin edildi. 4210 ton altının toplam değeri ise 520 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

363 MİLYAR DOLAR YASTIK ALTINDA

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın sosyal medya hesabı x üzerinden paylaştığı araştırma sonucuna göre 520 milyar dolar değerindeki altınların 363 milyar doları yastık altında tutuluyor. Ekonomi yönetimi tarafından yakından takip edilen yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılması amaçlanıyor.

TASARRUFTA İLK TERCİH

ING Türkiye'nin 2025 ikinci çeyrek araştırmasına göre de tasarrufu sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşirken tasarrufta ilk tercihin yastık altı altın olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35'le ilk sırada, yastık altı lira/döviz nakit yüzde 28'le ikinci sırada yer aldı. Söz konusu araçları yüzde 21'le lira vadeli hesap, yüzde 19'la hisse senedi/borsa ve yüzde 18 oranıyla altın veya değerli taş/metal hesapları takip etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti

Netanyahu'dan yeni tehdit: Bunu yapan ülkeyi vururuz
ABD'de dehşet anları! Trump'a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu

Ülke ayakta! Trump'ın prensi konuşma yaparken boynundan vuruldu
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Hükümete güvenin nedenidir yastık altındaki altınlar.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

vay be güven yok ama oy veriyorlar , yastık altı müthiş . makerne kıymetli besin .

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErmn Dmkrn:

Darisi Heykelin 100 yıldır besin olmadını anlamayanların basina...Demekki mevcut hükumeten önce kimsenin yastık altına koyacak altını bırak altin alacak parası yokmuski şimdi alıp bir de yastık altına koyabiliyorlar işte bu makarnanın faydalari

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarımustafa bintepe:

Bunu haber yaparak amacınız nedir ??? Karpuz kabuğunu aklami getirmek amacınız ? Bir yastık altı bir de totomuzda don kaldı ...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Sultan:

Ne yapsın millet bu eşşek yükü ekonomik yük altında yapabildiği tek şey bu.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

Keşke araştırıp söylemeseydiniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
Bir devir sona erdi! Efsane kaleci futbola veda etti

Bir devir sona erdi! Efsane kaleci futbola veda etti
Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı

Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.