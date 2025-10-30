Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital'ın ticari ve iktisadi bütünlüğünü 25 Mayıs 2025'te 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Ancak ilk ihalede alıcı çıkmaması üzerine süreç uzatıldı. Yenilenen ikinci ihalede hastanenin satış bedeli 600 milyon liraya indirildi.

TMSF'nin açıklamasına göre, "Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışını Daviva Diyaliz Hizmetleri A.Ş. kazandı. Satış işlemi 24 Eylül 2025'te tamamlandı. Devir teslim sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat devri işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

"YENİDOĞAN ÇETESİ" DAVASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Avcılar Hospital, bebek acil hastalarının özel hastanelere yönlendirilerek ölümlerine neden olunduğu iddialarının yer aldığı " Yenidoğan Çetesi" davasında adı geçen kurumlar arasında bulunuyordu. Soruşturma kapsamında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanmış, yönetimler TMSF'ye devredilmişti. Bu süreçte Avcılar Hospital'ın da aralarında bulunduğu bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti.

DAVIVA GRUP SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR

2008 yılında diyaliz hizmetleri alanında kurulan Daviva Grup, son yıllarda önemli satın almalarla sağlık sektöründe hızlı bir büyüme gösterdi. 2023 ve 2024 yıllarında Alman sağlık devleri D.med Healthcare ve Fresenius Medical Care Nephrocare'in Türkiye'deki diyaliz merkezlerini satın alan grup, bugün 19 ilde 53 diyaliz merkeziyle hizmet veriyor. 9 bini aşkın hastaya hizmet sunan, 1300'den fazla çalışanı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Yavuz, aynı zamanda Özel Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.