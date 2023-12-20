Tarsus Belediyesi, yerli tohumlarla çiftçilere destek sağlıyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, yerli tohumlar üzerine sürdürdüğü 'Miras' projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz olarak dağıttığı fidelerle verimli üretim ve hasat için teknik destek sağlıyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesinin, 'ulusal güç, genetik hazine, sağlıklı gıda, sağlıklı insan' vizyonuyla yerli ve milli tohumlar üzerine sürdürdüğü "Miras" projesi çerçevesinde çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ve meyve vermeye başlayan fideler, verimli üretim ve hasat için Tarsus Belediyesi tarafından verilen teknik destekle birleşiyor.

Proje çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen yerli tohumlardan üretilen fideler, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediyenin bu adımı, kırsal kalkınmanın önünü açmak adına önemli bir rol üstleniyor. Küçük ölçekli çiftçilere 5 dönümlük arazilere ekilmek üzere dağıtılan marul fideleri, ziraat mühendisleri tarafından sürekli kontrol edilerek, çiftçilere verimli bir yetiştirme ve hasat süreci geçirmeleri konusunda bilgi veriliyor. Halitağa Köyünde çiftçilik yapan Ali Korkmaz, "Belediyemiz bize destek olmak için çeşitli çalışmalar başlatıyor. Bu sefer biz de başvurduk ve sağ olsun başkanımız destekte bulundu, kıvırcık marul ektik, başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi Cahit Kılıç ise normalde maliyetin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Kelahmet Köyünde çiftçilik ile uğraşıyorum. Başkanımızın destekleri ile marul ekimi gerçekleştirdik. Normalde yapmaya kalksak maliyeti çok yüksek. Ekiminden, kazmasına, gübresine kadar destek oluyorlar. Para koysaydık, parayla alamazdık. Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, "Çiftçilerimizin yanına giderek dağıtımından sonra da ilaçlama, gübreleme ve herhangi bir sorunda teknik destek veriyoruz. Hasada gelen ürünleri de tarlada görüyoruz. Başkanımızın çiftçilere destek olma amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında amacımız küçük ölçekli çiftçilerde maliyetleri düşürmek. Girdi düştüğü için daha fazla ekonomik kazanç elde ediyorlar" diye konuştu. - MERSİN