Tarsus Belediyesi, güncel tarımsal gelişmeleri çiftçiyle buluşturuyor - Haberler

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, güncel tarımsal gelişmeleri ve teknolojilerini köylülerin ayağına götürerek, kırsal kalkınmaya destek oluyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek ve çiftçilerin güncel tarımsal gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve modern teknolojilerin kullanılmasını hayata geçirmek için köylere giderek çiftçilerle buluşmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kızılçukur Mahallesinde düzenlenen etkinliğe, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, Veteriner İşleri Müdürü Gökhan Özdamar, Kızılçukur Mahalle Muhtarı Münir Gök, Prof. Dr. Erhan Akça, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çiftçiler katıldı. Dünyada ve Türkiye'de güncel tarımsal gelişmelerin sunumunun yapıldığı etkinlikte, Tarsus Belediyesinin çiftçilere yeni hizmeti olan toprak bitki analiz cihazının tanıtımı Prof. Dr. Erhan Akça tarafından yapıldı. Ayrıca kırsalda çiftçilere yeni bir kazanç kapısı olabilecek öneriler de verildi. Bu öneri ve çalışmalardan biri olan Mantar yetiştiriciliği kursunun tanıtımı yapılarak kadınların da üretici olarak hayata kazandırılması için gerekli çalışmalar yapıldı.

Kırsal kalkınmaya ve tarımsal gelişime verdiği desteklerden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini ileten çiftçiler, yeni kazanç kapılarını aralamanın ve son tarımsal gelişimlerden haberdar olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi