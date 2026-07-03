TARSİM TÜBİTAK destekli farkındalık eğitimine katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı'na katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz'da başlayıp bugün devam eden "Tarımsal Sürdürülebilirlik İçin Dijital Tarım Teknolojilerinin Kullanımı Farkındalık Eğitimi", Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çiğdem Elgin Karabacak'ın yürütücülüğünde Denizli'de gerçekleştiriliyor.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye'nin tarımsal geleceğine yön verecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlayan eğitimin ilk günkü programında yer aldı.

Etkinlikte Engürülü, iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve gıda güvencesi gibi küresel sorunlara, dijital tarım perspektifinden yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen program kapsamında, TARSİM sisteminin yapısı ve sürdürülen faaliyetlerle sistemdeki teknoloji kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Engürülü, son yıllarda olumsuz etkilerini artıran iklim değişikliğine karşı tarım sigortasının üreticiler için vazgeçilmez bir güvence olduğunu vurgulayarak, sistemi yaygınlaştırmak için tüm paydaşlarla birlikte işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.