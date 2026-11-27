Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), uluslararası ve ulusal reasürans şirketlerinin heyetini İstanbul'da konuk etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarım reasürans şirketi China Agro Re'nin Genel Müdür Yardımcıları Bai Yun ve Chen Hua, Marsh Re Türkiye Risk ve Reasürans Kıdemli Uzmanı Aslı Hitit ile Türk Reasürans Retrosesyon Müdür Yardımcısı Evren Şen ve beraberlerindeki heyetler, TARSİM'in İstanbul'daki genel müdürlüğünde bir araya geldi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyetin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'deki Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yapısı, işleyişi, saha uygulamaları ve sigorta sektöründeki stratejik önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İşbirliği alanlarının da karşılıklı olarak değerlendirildiği toplantı, China Agro Re yetkililerinin sisteme ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA