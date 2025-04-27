Tariq Qureishy: Yapay Zeka ile Dil Öğrenimi ve Hastalıklar Devrim Geçecek

Tariq Qureishy: "Dil öğrenimi çok kolaylaşacak, devrim niteliğinde değişecek"

"Yapay zeka sayesinde birçok hastalık tamamen ortadan kalkacak"

ERZURUM - Palandöken Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde "Geleceği Hızlandırmak Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy, "Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek" konusunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan önemli başlıklara değindi.

Qureishy, sözlerine "Geleceğin büyük bir kısmı aslında zaten gerçekleşti, sadece eşit dağılmadı." ifadeleriyle başlarken moderatörün "Acaba siz on kat büyüme hızına sahip bir dünyaya hazır mısınız?" sorusuna "Çoğumuz buna hazır değiliz çünkü beynimiz doğal olarak doğrusal (lineer) düşünmeye alışkın." cevabını verirken "Kendi kişisel yeteneklerinizi, güçlü yönlerinizi, süper güçlerinizi geliştirerek geleceğe hazır mısınız?" sorusuna ise "Çoğu zaman bu konuda geri planda kalıyoruz. Geçmişte takılıp kalıyoruz." cevabını verdi. Qureishy, "Üretim, finans ve klasik iş dünyasından teknoloji odaklı iş dünyasına doğru geçiş ile alakalı yaptığı değerlendirmede "Artık iş yapan bir teknoloji dünyasından, iş yapan bir yapay zeka dünyasına doğru ilerliyoruz. Bu yüzden, zihniyetimizin ve iş yapış biçimlerimizin de köklü şekilde değişmesi gerekiyor" dedi.

"Bir çok hastalık tamamen ortadan kalkacak"

Moderatörün 27 Nisan 2035 tarihini simüle eden bir haber bülteniyle ilgili sorusuna "Bazı şeyler zaten çok açık. Bunlar olacak. Hatta şimdiden oluyor. Örneğin, dil öğrenimi çok kolaylaşacak, devrim niteliğinde değişecek. Tıpta ise, her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağız. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk zaten doğdu. Önümüzdeki 10 yılda, yapay zeka sayesinde birçok hastalık tamamen ortadan kalkacak. Kafamıza çip takılması ve bunun nasıl çalışacağı gibi konularda biraz iyimser konuşuyorum fakat bunların hepsi şimdiden başladı bile. Bugün bile cerrahlar robotlarla çalışıyor. Gelecekte her birimizin birer 'dijital ikizi' olacak ve tıbbi hatalar %90 oranında azalacak. İşte böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz."

Sadece bir kişi el kaldırdı

Qureishy, muhtemel senaryolarını sıraladıktan sonra oturum dinleyicileri ve katılımcılara dönerek "Peki siz bu dünyaya hazır mısınız? Kaç kişi hazır hissediyor kendini?" sorusunu yöneltti. Yalnızca bir kişinin el kaldırdığını görünce bu kişiyle tanışmak istediğini, kendisinin henüz hazır hissetmediğini itiraf etti.

"Toplumsal dönüşüm ve insani dönüşüm de gerekiyor"

Qureishy sosyal, siyasi ve iş dünyasındaki değişimlerin teknolojik değişim kadar hızlı olmadığını ifade ederek, " Teknoloji ise artık üstel hızla ilerliyor. Tarihte ilk kez, geçmişimiz bugünü, bugünümüz geleceğimizi temsil etmiyor. Gelecek, bugünü şekillendiriyor. ve biz bu geleceği doğru zamanda yakalamalıyız. Bugün her sektör değişiyor. Kimisi direnmeye çalışıyor ama bu değişim kaçınılmaz. Bu nedenle sadece dijital dönüşüm değil; aynı zamanda toplumsal dönüşüm ve insani dönüşüm de gerekiyor. Üçü birlikte olmalı. Benim görevim, sizleri geleceğe hazır, geleceğe dayanıklı ve geleceğe uygun hale getirmek. Bugün de bunu başarmaya çalışacağım" dedi.

"Yapay zeka, iklim, genetik geleceği şekillendirecek"

Qureishy, etik bir hassasiyete yer vererek "Geleceğimizi şekillendirecek en önemli şey nedir, sizce?" sorusuna verilen cevaplara karşılık çoğunluğun yapay zeka, iklim, genetik gibi cevaplarına karşılık "Evet, bunlar çok önemli. Mobil teknoloji diyenler de var, değişim diyenler de. Ama benim farklı bir tezimin olduğunu söylemek istiyorum: Ben inanıyorum ki geleceğimizi güven şekillendirecek. Hemen ardından gerçeklik ve etik gelecek çünkü güven olmadan hiçbir şey çalışmayacak. Bugün yöneticilere, medyaya, şirketlere güvenmiyoruz. Eğer veriye, bilgiye, karşımıza çıkan içeriğe güvenmezsek yapay zeka bir 'kitle imha silahı' haline dönüşebilir. ve bunu istemiyoruz. Geleceğin temelinde, güven inşa etmek zorundayız: Veriye güven, bilgiye güven, insana güven. Unutmayalım: Sevgi, empati, neşe ve insanlık olmadan bir dünya, yaşanacak bir dünya değildir. Biz geleceği inşa ederken bu değerlerden asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.