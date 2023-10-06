Tarımsal kirliliği önlemek için çiftçilere farkındalık arttırma toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal kirliliği önlemek için çiftçileri hedef alan yerel farkındalık arttırma toplantısı Denizli'de gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" çerçevesinde tarımsal kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri içeren, çiftçi ve çiftçi örgütlerini hedef alan yerel farkındalık artırma toplantısı Denizli'de özel bir otelde gerçekleşti.

Gerçekleştirilen toplantıya Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Bakanlık Çalışma Grup Sorumlusu Yusuf Gürbüz, Proje Takım Lideri Henry Joergensen, Prof. Dr. Yusuf Kurucu, 350 üretici ve çiftçi örgütlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açılış konuşmada; "Nitrat konusunda Nitratta mevzuatın bize verdiği izin kadarı ile belli bir oranda mg/l altındaki bir bölümde çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Bunun yer üstü kaynaklardaki miktarları var, yeraltı kaynaklardaki miktarları var. Biz nitratı kullanmak zorundayız. Topraklarımız bu konuda az verimli diyebiliriz. Dolayısıyla biz nitratı mutlaka kullanacağız ama alıcı ortamda bunu ne kadar az kullanırsak bu konuda daha verimli olabiliriz. Biz İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımız ile koordineli olarak belirli noktalardan üçer aylık süreçlerde zaten numunelerimizi alıyoruz, bunları çalışıyoruz. Teknik personellerimiz ile mahalle mahalle köy köy bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Hatta İl Müdürlüğü olarak şunu söyleyebilirim fazla gübre kullanımını engellemek ve verimliliği artırmak için yapılacak çalışmaları desteklemek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje gelişirdik. Şuan laboratuvarımızda yapılan analizlerin yüzde 75'ini Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Biz bu yaptığımız konuşmanın çalışmasının startını daha önceki dönemlerde verdik ve burada gübre analizleri ile alıcı ortamların daha az nitrata ya da diğer elementlerle buluşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Toplantının devamında Türkiye'de Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü ve Yönetim Çalışmaları, Sularda Nitrat Kirliliği ve Tedbirler ile Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. - DENİZLİ