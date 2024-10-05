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Tarımda Su Yönetimi ve Üretim Planlaması Önem Kazanıyor

Tarımda Su Yönetimi ve Üretim Planlaması Önem Kazanıyor
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, su yönetiminin tarım ve hayvancılık üretiminde merkezi bir rol oynadığını vurguladı. İklim değişikliği ve su kıtlığının etkileri altında üretim planlamasının hayati olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, tarım ve hayvancılık üretiminde planlama yaparken suyu merkeze aldıklarını söyledi.

Gümen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak son dönemde attıkları en önemli adımlardan birinin üretim planlaması olduğunu belirtti.

Hayvancılık ve su yönetimi alanında 1 Ocak itibarıyla planlama bölgelerini oluşturduklarını anlatan Gümen, bitkisel üretimde de 1 Eylül itibarıyla 13 ürün ve yem bitkileri dahil olmak üzere planlamaya geçildiğini ifade etti.

Bu planlamanın temel nedeninin gıda arz güvenliğindeki hızlı değişimler olduğuna dikkati çeken Gümen, "Pandemi süreci, son dönemdeki savaşlar ve iklim değişikliği, kendini oldukça sert bir şekilde hissettiriyor. Bir yanda kuraklık yaşanırken aynı gün içerisinde diğer yanda taşkın ve sel felaketleriyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden iklim değişikliği, artık hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda." diye konuştu.

"Su, artık hayati bir öneme sahip"

Gümen, Türkiye'nin su zengini bir ülke olarak düşünüldüğünü, son yıllarda su kıtlığının yaşandığını söyledi.

"Tarım ve hayvancılık üretiminde planlamayı yaparken suyu merkeze aldık." diyen Gümen, şunları kaydetti:

"Su kısıtına göre planlama yapıldı. Bu nedenle her ilde düzenli yaptığımız toplantılarda ana gündem maddemiz su konusu oluyor. Muhtarlar ve yerel yöneticiler, bölgelerinde gölet, su kanalı veya baraj yapılmasını talep ediyor çünkü su artık hayati bir öneme sahip. Biz de planlamamızı buna göre yaparak su kısıtı olan yerlerde ekilecek ürünleri belirleyip bu ürünlere ekstra destek sağladık."

Sözleşmeli üretimin önemine işaret eden Gümen, bu yıl sahada birçok üründe, özellikle domates ve biberde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Gümen, süt üretiminde de benzer sorunların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Sözleşmeli üretim yapanların arkasında devlet olarak duruyoruz. Sözleşmeli üretim, gıda güvenliğimizin ve üretim planlamamızın vazgeçilmez bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Ekonomi

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