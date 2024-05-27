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Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında damızlık koyun ve koç alımı yapacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında ihaleyle damızlık koyun ve koç alımı yapacak. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında ihaleyle damızlık koyun ve koç alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) uygulama esaslarına göre Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında uygulanacak alt projeler ihale edilecek. Bu kapsamda, 1680 damızlık koyun, 70 koç (35 işletme) alımı için teklifler, 1 Temmuz saat 14.00'e kadar verilebilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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