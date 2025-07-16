Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'ın Kocaali ve Kızılcaterzi köylerinde orman yangınından etkilenen alanları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve tedavi altındaki vatandaşları ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınından etkilenen Tekirdağ'ın Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yumaklı yangından etkilenen Kocaali ile Kızılcaterzi köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Yumaklı, buradaki ziyaretinin ardından orman yangını nedeniyle dumandan etkilenerek tedavi altına alınan vatandaşları ve orman kahramanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi