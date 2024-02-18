Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkenin birliğine kastedenleri gözlem altında tutun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu memleketin bekasına, birliğine ve bütünlüğüne kastedecek olanlarla demlenenleri asla ve asla gözünüzün önünden ayırmayın. Onların bütün işi, gücü bu ülkenin menfaatine değil, hep aleyhinedir." dedi.

Yumaklı, Şişli Kastamonu STK ve Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel ve Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarına başarılar diledi.

Kastamonulu Yüksel'in 31 Mart akşamı zafere ulaşması için tüm hemşehrilerine destek çağrısı yapan Yumaklı, "Kastamonulular olarak yaşadığımız bu şehri inşa etme faaliyetini Şişli, Bağcılar, Arnavutköy ve Sancaktepe başta olmak üzere İstanbul'un bütün ilçelerinde gerçekleştireceğiz. Fetret devrine girmiş olan İstanbul'u da Murat Kurum başkanımızla bu durumundan hep beraber kurtaracağız." diye konuştu.

İstanbul'un 20 milyonluk kalabalığı ve hengamesi içinde buradaki dayanışmanın çok kıymetli olduğunu dile getiren Yumaklı, Kastamonu nüfusunun yaklaşık 4 katının İstanbul'da yaşadığını belirtti.

Yumaklı, 14-28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nin basit bir seçim olmadığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hepimiz gördük ki çok önemli bir virajı aşmışız ülke olarak. O birbirlerine söyledikleri 'cumhurbaşkanım, cumhurbaşkanı yardımcım' tiyatrosunu hatırlıyorsunuz değil mi? Menfaatlerinin bozulduğu anda şimdi onların nerelerde, hangi uçlarda olduğunu gördüğümüzde aslında şunu düşünüyoruz; yani Allah bu memleketi gerçekten korumuş, bu memlekete Tayyip Erdoğan gibi bir lider nasip etmiş ki onlara fırsat vermemiş. Yoksa gerçekten bizi ne hallere sokacaklarmış, bugün kendilerine hiçbir şey söylememize gerek yok, ispat ediyorlar bunu."

Yumaklı, İstanbulluların 5 yıldır "fetret devrinde" yaşadıklarını ifade ederek, "İstanbul'da çok büyük uluslararası toplantılar olurdu. Son dönemde bunu hiç duyanınız var mı? Yok. Çünkü İstanbul'un bir dünya şehri olduğundan onu yönetenlerin bile haberi yok. Başta Murat Kurum başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımız, İstanbul'un o değerini dünyaya tekrar anlatacak. Başkanlarımız, tabiri caizse üzeri tozlanmış olan İstanbul elmasını, o tozunu kaldırıp tekrar göstermek ve onu parlatmak adına gecelerini gündüzlerine katacaklar." şeklinde konuştu.

Yumaklı, son dönemde birbirlerine düşmüş 6'lı, 7'li masanın bugün itibarıyla tekrar bir araya gelme teşebbüsünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu İstanbul için de yapacaklar. Ben sadece bu ülkenin bütünlüğüne kastedenlerle birlikte demlenenlerin mutlaka ama mutlaka gözlem altında tutulması gerektiğini, vatandaşın nazarının onlardan bir an bile ayrılmasının doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bu memleketin bekasına, birliğine ve bütünlüğüne kastedecek olanlarla demlenenleri asla ve asla gözünüzün önünden ayırmayın. Onların bütün işi, gücü bu ülkenin menfaatine değil, hep aleyhinedir."

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş için de hemşehrilerinden destek isteyen Yumaklı, seçime katılacak Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için hep birlikte el ele çalışacaklarını sözlerine ekledi.